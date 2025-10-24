Miniature  |  Aventures
Défricheurs

Les frères Parikh, diamantaires à la mine comme au labo

Écrit par Zélie de Crécy
24 octobre 2025
Portrait des deux frères Parikh
Les héritiers d’une des plus grandes familles de négociants de pierres précieuses au monde préparent l’avenir. Saurin taille des diamants naturels, toujours prisés, quand Nishit cultive les pierres en laboratoire… en toute discrétion.
4 minutes de lecture

Vous êtes plutôt diamant de mine ou de laboratoire ? Le prix n’est pas le même. Le résultat, si. Les diamantaires traditionnels le jurent donc : ils ne touchent pas à ces pierres « de synthèse », comme ils tiennent à les appeler, issues de réacteurs à plasma et synonymes de menace pour leurs affaires. Pourtant, certains jouent sur les deux tableaux, en toute discrétion.

C’est le cas de la famille Parikh d’origine indienne, l’une des plus grandes dynasties de négociants en pierres naturelles, qui contrôle le géant du négoce Diarough. Depuis plusieurs années, les Parikh réinvestissent une large part de leurs bénéfices dans des usines à fabriquer des diamants. En novembre 2024, ils ont fait l’acquisition du laboratoire israélien Lusix et s’étaient positionnés – avant de se retirer – pour le rachat du joaillier parisien Courbet, qui a finalement mis la clé sous la porte.

À lire aussi
mine de lithium vue du ciel
Mai 2025
Course dévastatrice aux minerais d’avenir
Le photographe Davide Monteleone explore les sites dans lesquels les industries viennent puiser les ressources indispensables à la transition énergétique.
Récit photo  |  Mai 2025 | Écosystèmes

Leur groupe a été fondé en 1960 à Mumbai par les frères Mahendra et Jitu Parikh. Le marché était prospère : c’est en Inde qu’auraient été découvertes les premières mines, il y a 3 000 ans. Jusqu’au XVIIIe siècle, le pays était le seul producteur au monde. Les mines indiennes sont aujourd’hui épuisées, mais l’Antwerp World Diamond Center, très puissant lobby belge qui défend le diamant naturel, estime que 90 % des diamants passent par la ville de Surate, dans l’État du Gujarat, pour être taillés et polis. Les frères Parikh se sont installés en 1975 à Anvers, en Belgique, l’autre épicentre diamantaire, et se sont imposés comme des piliers du secteur.

Fabriquer des centaines de milliers de carats

Aujourd’hui, Diarough est dirigé par deux fils de Mahendra Parikh. Depuis Dubaï, Saurin, dit « Sonu », s’occupe du commerce des diamants bruts. Quand son frère Nishit, dit « Bali », gère les pierres de laboratoire polies à Anvers. Le groupe emploie des milliers de personnes dans une quarantaine de filiales, du Botswana à l’Afrique du Sud en passant par le Canada et la Thaïlande. Signe de leur puissance, les Parikh font l’objet de rumeurs – certaines baroques, dont l’une leur attribue la propriété d’un sous-marin qu’ils utiliseraient pour sortir des pierres précieuses d’Afrique australe.

Les Parikh ont tissé de précieux partenariats avec les groupes miniers comme le conglomérat sud-africain De Beers, dont ils sont l’un des principaux acheteurs. Bali Parikh fut même un temps président de l’Antwerp World Diamond Center. C’est donc discrètement que la famille Parikh a décidé de jouer sur les deux tableaux.

En 2018, elle a créé Fenix, une multinationale dirigée depuis New York par le fils de Sonu, Naman Parikh, qui produit des centaines de milliers de carats chaque année. Mais les Parikh s’emploient à garder les deux activités bien séparées. Car ils savent bien que les diamantaires, comme les marques de joaillerie, considèrent le diamant de laboratoire comme de la pacotille, et tremblent à l’idée qu’il puisse venir se glisser dans leurs stocks.

fabrication d’un diamant rouge dans un laboratoire
Enquête  |  Juillet 2025 | Aventures
Juillet 2025
Le lobby des mines derrière la chute du diamant made in France
Alix Gicquel voulait promouvoir ses joyaux de synthèse, plus éthiques et plus écologiques que le diamant naturel. Mais la bataille a été rude. Très rude.

Pourtant, certains liens capitalistiques laissent planer le doute sur l’étanchéité des deux activités de la famille. Sonu Parikh est ainsi l’actionnaire majoritaire de Fenix, bien que le groupe assure qu’il n’est pas impliqué dans ses affaires quotidiennes. Les deux frères possèdent aussi des sociétés, à Anvers et à Dubaï, spécialisées dans le commerce de pierres de laboratoire. Une flopée de familles diamantaires, en Inde, a pris le même virage, plaçant le pays dans le trio de tête de l’industrie du diamant de laboratoire, avec la Chine et les États-Unis. Ces dernières années, le Premier ministre Narendra Modi a multiplié les mesures de soutien au développement de la filière, en finançant des programmes de recherches ou en abaissant les taxes à l’importation des matières premières nécessaires à la production.

Céline Bonnaire, une psychologue de la roulette face aux casinos en ligne
La spécialiste de l’addiction aux jeux de hasard alerte sur les risques d’un projet – finalement annulé – de légalisation des casinos en ligne.
Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout, nageurs en glace inconnue
Quand des pionniers de la plongée profonde en eaux polaires ouvrent la voie à de nouvelles recherches sur les écosystèmes marins.
portrait du glaciologue Jean-Baptiste Bosson
Jean-Baptiste Bosson, imaginer une vie après les glaciers
Le glaciologue étudie les écosystèmes qui émergent lorsque fondent les glaces. Des habitats inédits, nouveaux refuges pour le vivant.
Rachel Zoffness, à la croisée des maux
Psychologue de la douleur, l’Américaine Rachel Zoffness œuvre à sortir du tout-médical pour traiter les souffrances physiques chroniques.
Daisy Copeaux au chevet des chênes de Chantilly
Cette ancienne ingénieure de l’ONF a convaincu les propriétaires du domaine de Chantilly d’explorer une nouvelle sylviculture.
Christiane Benner, une syndicaliste contre l’extrême droite allemande
Première femme à diriger IG Metall, le syndicat le plus puissant d’Allemagne, Christiane Benner veut lutter contre l’extrême droite.
Abduljelil Turan, des livres pour sauver la culture ouïghoure
Depuis la Turquie, le directeur des éditions du Taklamakan conçoit et expédie à la diaspora ouïghoure des ouvrages dans cette langue persécutée par Pékin.
Béatrice Schaad, pour des hôpitaux plus empathiques
En Suisse, l’ex-cheffe du service communication d’un hôpital a créé un dispositif pionnier : un bureau des plaintes pour les patients.
Jean-François Bloc, maire sur le front de mer
À Quiberville-sur-Mer, en Normandie, un élu a choisi de laisser entrer la mer dans les terres de sa commune. Un pari innovant.
Jérôme Coulombel, avec les franchisés de Carrefour
L’ancien juriste de l’enseigne dénonce un système de contrats pernicieux.
Giada Pistilli, vigie de l’IA
La jeune femme est responsable de l’éthique dans une start-up d’intelligence artificielle. Un métier rare en France.
La contributrice
portrait de Zélie de Crécy
Journaliste
Zélie de Crécy
Par le même contributeur :
Le lobby des mines derrière la chute du diamant made in France
Tags
Explorer le thème
Luxe
portrait d’Éric Freymond sur fond de logo Hermès
Octobre 2025
Hermès-LVMH : la fin de l’énigme Freymond, l’homme qui a fait disparaître 12 milliards
Le financier suisse a détourné des millions d’actions du maroquinier. Au profit de qui ? XXI décrypte le mystère qui a électrisé le monde du luxe.
Portrait  |  Octobre 2025 | Pouvoirs
portrait d'Éric Freymond
Juillet 2025
Les ultimes confessions d’Éric Freymond, le financier de l’ombre de l’affaire Hermès
Accusé d’avoir détourné plusieurs milliards d’euros en actions, il est décédé en juillet 2025. Peu de temps auparavant, il avait accepté de rencontrer XXI.
Enquête  |  Juillet 2025 | Pouvoirs
fabrication d’un diamant rouge dans un laboratoire
Juillet 2025
Le lobby des mines derrière la chute du diamant made in France
Alix Gicquel voulait promouvoir ses joyaux de synthèse, plus éthiques et plus écologiques que le diamant naturel. Mais la bataille a été rude. Très rude.
Enquête  |  Juillet 2025 | Aventures
femme et produits de luxe au bord d’une piscine
Avril 2025
Les prix un peu trop cassés de Monogram, le Vinted du luxe
Sacs à main Chanel ou Vuitton, carrés Hermès ou Dior : le dépôt-vente en ligne était promis à un bel avenir. Mais tout ne se passe pas comme prévu.
Enquête  |  Avril 2025 | Pouvoirs
Juin 2024
Au cœur de La Mecque, entre ferveur et luxe
La ville la plus sacrée de l’islam est aussi devenue une manne pour l’Arabie saoudite. Des images rares, par le photographe Luca Locatelli.
Récit photo  |  Juin 2024 | Géographies
Juin 2024
Mbappé, ballon Dior
La superstar du ballon rond a révolutionné les codes des partenariats entre sportifs et marques de luxe.
Enquête  |  Juin 2024 | Pouvoirs
Mars 2024
Les ultrariches descendent dans la rue
À Londres, le photographe de rue Dougie Wallace piste les élites traditionnelles et les nouveaux super-riches.
Récit photo  |  Mars 2024 | Pouvoirs
Céline Bonnaire, une psychologue de la roulette face aux casinos en ligne
Défricheurs  |  Avril 2025 | Écosystèmes
Céline Bonnaire, une psychologue de la roulette face aux casinos en ligne
La spécialiste de l’addiction aux jeux de hasard alerte sur les risques d’un projet – finalement annulé – de légalisation des casinos en ligne.