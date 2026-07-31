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Port de Beyrouth, le souffle de la corruption

Écrit par Clément Fayol Illustré par Alban Marilleau
31 juillet 2026
Le port de Beyrouth explosion
Le 4 août 2020, le port de la capitale du Liban était victime d’une des plus grandes explosions de l’histoire. Du pays du Cèdre à la Normandie, en passant par Istanbul et la Géorgie, récit de six ans d’enquête labyrinthique sur les traces des responsables.
BD Fayol et Marilleau
BD Fayol Marilleau
Le port de Beyrouth explosion
BD Fayol Marilleau

« Comment la cargaison explosive est-elle arrivée à Beyrouth ? »

BD Fayol Marilleau
BD Fayol Marilleau
BD Fayol Marilleau
BD Fayol Marilleau
BD Fayol Marilleau
BD Fayol Marilleau
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BD Fayol Marilleau
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