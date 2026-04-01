Miniature  |  CapitauxPouvoirs
Sur la route

Bienvenue au Tesla Diner, le resto futuriste (et ringard) d’Elon Musk

Écrit par Hélène Coutard Illustré par Olivier Kugler
1er avril 2026
dessin du resto d’Elon Musk
L’homme le plus riche du monde s’est offert un fast-food technoïde sur Santa Monica Boulevard, à Los Angeles. Mais, à peine ouverte, sa gargote est déjà has been – comme un miroir tendu à la popularité nécrosée de l’ex-héraut du trumpisme.
2 minutes de lecture

Ça ressemble à une soucoupe volante, comme si les extraterrestres avaient décidé de se poser sur Santa Monica Boulevard et avaient le goût des néons des premiers fans de tuning. Ouvert en juillet 2025, alors même qu’Elon Musk sortait de cinq mois de semi-présidence aux côtés de Donald Trump à la Maison Blanche, le resto de Tesla à Los Angeles a d’abord fait salle comble. Alliant concept très américain – le traditionnel diner aux banquettes en skaï, burgers, pancakes et milk-shakes à la carte –, histoire de rappeler que Musk est l’immigré le plus chauvin des États-Unis, et thématiques chères au fabricant de voitures électriques – bornes de recharge au parking, merchandising à gogo, boîtes de burger en forme de Tesla Cybertruck.

nourriture servie au Tesla Diner

Le Tesla Diner signait le retour d’Elon Musk aux affaires, au sommet de sa gloire. Du moins, c’est ce qu’il croyait. Car, en réalité, la popularité de l’homme d’affaires afrikaner s’était déjà effondrée. Proportionnellement, probablement, aux centaines de milliers de fonctionnaires qu’il aurait fait renvoyer en tant que chef du « département de l’efficacité gouvernementale ». Près des deux tiers des Américains désapprouvaient déjà son action au printemps précédent, selon un sondage d’ABC News.

Quelques semaines après l’ouverture, les manifestants du mouvement Tesla Takedown (« démanteler Tesla ») squattaient les trottoirs du diner. Devant leurs pancartes anti-Musk, beaucoup d’automobilistes manifestaient leur soutien par des klaxons. À la fin de l’été 2025, un nouveau sondage Gallup le désignait comme le moins populaire de quatorze personnalités publiques – même Benyamin Nétanyahou était plus apprécié que lui.

Touristes et hommes seuls

Aujourd’hui, le Tesla Diner est surtout occupé par des familles de touristes, et quelques hommes, seuls, qui avalent un burger en attendant que leurs véhicules se chargent. Pas une seule femme sur le parking. À 13 heures, la plupart des tables sont libres. Le chef cuistot branché engagé à l’ouverture a depuis décampé et effacé toutes les traces de son passage sur son compte Instagram – tout comme le robot humanoïde qui servait du pop-corn aux clients, lui aussi disparu. La spécialité de la maison, le très classique Tesla Giga Burger, reste à la carte.

Un robot servant des pop corn

Tout est fait pour les familles, des carnets de coloriage de voitures Tesla aux films diffusés sur grand écran façon drive-in. Logique pour un lieu fondé par une figure du pronatalisme, Elon Musk comptant à lui seul quatorze enfants. Plus surprenant pour un patron anti-immigration et fréquemment invité star des meetings de l’extrême droite européenne : les employés ne se parlent qu’en espagnol. Si le multimilliardaire avait, avant l’ouverture, évoqué la construction d’autres restaurants, à Palo Alto (Californie) et à Austin (Texas), plus personne n’en a entendu parler.

À lire aussi
Margrethe Vestager
Février 2026
Margrethe Vestager : « Nous pouvons sortir de notre dépendance aux plateformes américaines »
L’ex-vice-présidente de la Commission européenne revient sur ses mandats et propose des solutions pour renforcer l’indépendance technologique de l’Europe.
Entretien  |  Février 2026 | Algorithmes

Chute libre vers Mars

Le Tesla Diner pourrait être un miroir tendu à son fondateur. Car si l’on croise toujours nombre de Cybertruck sur les routes de Los Angeles (un pick-up facile à reconnaître : il ressemble à un tank), Musk n’a plus vraiment l’étoffe d’un héros national. Sa plateforme X (ex-Twitter) ne se porte pas très bien : trente millions de personnes auraient supprimé leurs comptes, dont beaucoup d’institutions politiques et médiatiques. La Commission européenne a ouvert une enquête après que son IA intégrée, Grok, s’est mise à déshabiller des femmes sur les photos… ce qui n’a pas empêché Musk d’encourager à s’en servir comme d’un médecin personnel.

Côté Tesla, ça ne va pas fort non plus. Les ventes chutent partout dans le monde. Les ouvriers de sa « gigafactory » allemande se rebellent. Pour couronner le tout, l’action a perdu 8 % en quelques jours après la publication des Epstein Files, dans lesquels Elon Musk fait une apparition. Mais s’en soucie-t-il vraiment ? Il reste à l’heure actuelle l’homme le plus riche du monde grâce à la fusion de ses entreprises de l’astronautique, SpaceX, et de l’intelligence artificielle, xAI. Son attention est tournée vers ses fusées et ses robots humanoïdes. Ce sont peut-être eux qui peupleront les cuisines du prochain diner, sur Mars.

mannequins dans une boutique vide
À Londres, Oxford Street dans l’ombre du blanchiment
La décrépitude a frappé la célèbre artère commerciale. Et l’argent de la mode a fait place à l’argent de la drogue. La mairie lance un plan de sauvetage.
dessin d’une route entre Cambodge et Viêtnam
Revoir le Mékong de mon grand-père
Sur la route reliant Phnom Penh à Saïgon, l’histoire familiale rejoint la grande histoire. Récit d’un petit-fils sur les traces de son grand-père.
Sur le fleuve Maroni, cache-cache en zones blanches
En Guyane, l’accès à Starlink, le réseau d’Elon Musk, est vu comme une aubaine. Par les forces de l'ordre et les orpailleurs illégaux.
La voie verte d’Atlanta sous l’œil des caméras
À Atlanta, une voie verte et piétonne fait face à l’obsession des Américains pour la sécurité.
La forêt de Sologne en voie de privatisation
En Sologne, la forêt est à 90 % privée, et les chemins communaux qui les traversent le deviennent aussi petit à petit.
Pourquoi le Niger a-t-il déserté sa Transsaharienne ?
Le tronçon de route Agadez-Arlit aurait dû être la voie de tous les espoirs. Il incarne le déclin des rêves industriels post-coloniaux.
Polt, la ligne de train qui rend fous les usagers
La ligne POLT, qui relie Paris à Toulouse en sept heures, est un emblème des maux de la SNCF.
À qui profitent les chemins de Saint-Jacques ?
Le GR65, principal chemin de Compostelle, voit fleurir les variantes sauvages.
Les contributeurs
Journaliste
Hélène Coutard
Par la même contributrice :
Les illusions perdues d’Olivia Nuzzi, égérie du journalisme à l’ère Maga
portrait d’Olivier Kluger
Illustrateur
Olivier Kugler
Tags
Explorer le thème
Alimentation
un nugget recouvert de caviar
Janvier 2026
Caviar-nuggets, le chic made in China
Premier producteur d’œufs d’esturgeon, la Chine est en quête de nouveaux débouchés. Et n’hésite pas à bousculer les codes de la bourgeoisie occidentale.
À la source  |  Janvier 2026 | Aventures
un navet
Février 2025
Une nouvelle Sécu pour « renverser la politique alimentaire et agricole »
La création d’une Sécurité sociale de l’alimentation pourrait changer la vie des Français. Explications de la chercheuse Dominique Paturel.
Entretien  |  Février 2025 | Controverses
Juillet 2024
En train, plat, dessert
Avec l’exposition photo « Wagon-bar » présentée aux Rencontres d’Arles, on reprend volontiers un rab de nostalgie.
Coup d’œil  |  Juillet 2024
À Londres, Oxford Street dans l’ombre du blanchiment
Sur la route  |  Septembre 2025 | Géographies
À Londres, Oxford Street dans l’ombre du blanchiment
La décrépitude a frappé la célèbre artère commerciale. Et l’argent de la mode a fait place à l’argent de la drogue. La mairie lance un plan de sauvetage.