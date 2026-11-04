Antichambre
À la découverte des lubies des rois du monde.
Juillet 2026Palace flottant pour évasion fiscale
Un milliardaire propose aux ultrariches d’embarquer dans son projet de coloc : vivre toute l’année sur un yacht au luxe démesuré pour échapper aux impôts.
Juillet 2026Glace, sauna et KPI, le dernier cocktail des grands patrons
La « contrast therapy », nouvelle « routine bien-être » des grands patrons, alterne le très chaud et le très froid. Infiltration en maillot de bain.
Janvier 2026L’empereur Marc Aurèle, coach pour hommes
De Mark Zuckerberg à Louis Sarkozy, le stoïque romain a trouvé un nouveau public.
Janvier 2026Caviar-nuggets, le chic made in China
Premier producteur d’œufs d’esturgeon, la Chine est en quête de nouveaux débouchés. Et n’hésite pas à bousculer les codes de la bourgeoisie occidentale.
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Sur la route
Revue21 raconte des histoires qui en disent long sur le territoire où elles prennent racine.
Vieilles branches
Elles et ils rêvent sous la canopée, se balancent aux branches, sèment des graines… Revue21 s’assoit avec eux, au pied de leur arbre.