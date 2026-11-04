Toutes les semaines, un nouveau récit
homme d’affaires sportif
Miniature

Antichambre

À la découverte des lubies des rois du monde.
Écrit par Clément Fayol, Noëmie Leclercq et Nicolas Gastineau
dessin d’un Neptune ultrariche sur un yacht
Juillet 2026
Palace flottant pour évasion fiscale
Un milliardaire propose aux ultrariches d’embarquer dans son projet de coloc : vivre toute l’année sur un yacht au luxe démesuré pour échapper aux impôts.
Antichambre  |  Juillet 2026 | Capitaux
Une cravate, un sauna, des glaçons...
Juillet 2026
Glace, sauna et KPI, le dernier cocktail des grands patrons
La « contrast therapy », nouvelle « routine bien-être » des grands patrons, alterne le très chaud et le très froid. Infiltration en maillot de bain.
Antichambre  |  Juillet 2026 | Pouvoirs
buste de l'empereur Marc Aurèle avec une doudoune zippée
Janvier 2026
L’empereur Marc Aurèle, coach pour hommes
De Mark Zuckerberg à Louis Sarkozy, le stoïque romain a trouvé un nouveau public.
Antichambre  |  Janvier 2026 | Controverses
un nugget recouvert de caviar
Janvier 2026
Caviar-nuggets, le chic made in China
Premier producteur d’œufs d’esturgeon, la Chine est en quête de nouveaux débouchés. Et n’hésite pas à bousculer les codes de la bourgeoisie occidentale.
Antichambre  |  Janvier 2026 | Arcanes
Les autres séries
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Cartes graphiques
Le tour du monde en cartes illustrées.
Miniatures • 2 épisodes  •  Mai 2026
D’un trait
Les chroniques de Revue21.
Miniatures • 11 épisodes  •  Octobre 2025
À la source
Des informations exclusives qui éclairent la marche du monde.
Miniatures • 8 épisodes  •  Juin 2025
La vraie vie des algorithmes
Avec Revue21, apprenez à lire entre les lignes de code.
Miniatures • 4 épisodes  •  Août 2024
Défricheurs
Revue21 part à la rencontre de celles et ceux qui inventent et innovent.
Miniatures • 12 épisodes  •  Juin 2024
Sur la route
Revue21 raconte des histoires qui en disent long sur le territoire où elles prennent racine.
Miniatures • 13 épisodes  •  Février 2024
Vieilles branches
Elles et ils rêvent sous la canopée, se balancent aux branches, sèment des graines… Revue21 s’assoit avec eux, au pied de leur arbre.
Miniatures • 6 épisodes  •  Février 2024