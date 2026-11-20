Les centaines de silhouettes massées ce mardi 20 octobre 2026 au pied de la gigantesque tour de verre de la porte de Clichy ne sont qu’un aperçu du monde qui fourmille déjà au sein du tribunal de Paris. La nef dessinée par Renzo Piano a des airs de gare un jour de grande transhumance. Devant les quatre prétoires consacrés aux comparutions immédiates – contre deux d’ordinaire – après les pillages et émeutes du 17 octobre, en marge du mouvement étudiant et des rassemblements contre la vie chère, une soixantaine d’avocats militants se mêlent à la valse anxieuse des habituels commis d’office.

Membres d’organisations ancrées à gauche – le Collectif d’action judiciaire (CAJ), Colère noire ou le Syndicat des avocats de France (SAF) –, scandalisés par les sévères peines de prison ferme prononcées la veille contre les premiers « casseurs » jugés, ils dénoncent le « tour ultra-répressif pris par le parquet de Paris à la suite des pressions publiques des ministres de l’intérieur et de la justice ». Des cris d’alarme auxquels Gérald Darmanin, garde des Sceaux, répondra deux jours plus tard en demandant aux parquets de France de « durcir les réquisitions qu’ils appliquent déjà » en requérant par exemple pour les prévenus l’interdiction de manifester, la privation des droits civiques, dont le droit de vote, et le « bannissement numérique », soit la fermeture des comptes sur les réseaux sociaux et l’interdiction d’en créer de nouveaux.

« Justice expéditive »

Devant la salle 6.01 en pleine audience, le militant franco-américain Nicolas Conquer – « plus grand trumpiste de France », comme l’avait qualifié la journaliste Léa Salamé sur le plateau de Quelle Époque ! – chronique sur les réseaux sociaux ce ballet de « gôchistes » en robe noire, guettant ceux qu’il qualifie d’« usual suspects ». Dans son viseur, Seydi Ba, pénaliste à l’origine d’une tribune, publiée le 20 octobre dans Le 1, qu’il commençait par « Je suis un homme noir. J’ai toujours eu peur de la police » et concluait ainsi : « Et j’ai raison d’avoir peur. » Ou encore l’avocate Elsa Marcel, élue Révolution permanente (un parti politique trotskiste) à Saint-Denis.

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Ces jeunes figures militantes du barreau sont toutes deux signataires d’une lettre ouverte dans laquelle 127 avocats demandent à leur bâtonnier le déclenchement d’un dispositif de « défenses massives » face à la « justice expéditive » exigée par l’exécutif. Non loin, Arié Alimi, avocat spécialisé dans les violences policières et figure de proue de la Ligue des droits de l’homme, dénonce les conditions de détention « indignes » des jeunes gardés à vue.

On est tous infects et délicieux, on se balance les pires saloperies. Romain Boulet, ancien secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris

Cinq semaines plus tôt, sur l’île de la Cité. Des rires s’échappent de l’auguste hôtel de Harlay, qui, derrière sa distinctive façade en briques et pierres, abrite la Maison du barreau de Paris. Charles Alloncle, député du parti d’Éric Ciotti rallié au Rassemblement national (RN), s’avance sur l’estrade de l’auditorium. Devant une bande de juristes hilares, le politique se prête à une joute oratoire vieille de 150 ans : la conférence Berryer. « Un jeu de massacre », se délecte Romain Boulet, ancien secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris, qui l’organise, et actuel coprésident de l’Association des avocats pénalistes (Adap). « Où on est tous infects et délicieux, où on se balance les pires saloperies. »

La provocation fait partie du rituel, jusque dans les personnalités conviées : après La Briochée, drag queen de l’émission Drag Race France, le sénateur écolo Yannick Jadot et l’ex-députée LFI Raquel Garrido, c’est donc, ce 15 septembre 2026, au tour d’Alloncle, « starisé » à droite depuis les auditions chaotiques de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, dont il était le tonitruant rapporteur.

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Celui qui deviendra peu après le porte-parole de la campagne de Marine Le Pen se voit ainsi offrir une tribune rigolarde devant la crème des robes noires parisiennes. « Je suis ravi d’être là, badine-t-il, selon un enregistrement rendu public par le média Les Jours. J’étais persuadé que j’allais rentrer sur [une musique de] Wagner. […] Quelques amis avocats dans la salle ce soir m’ont dit : “Évite quand même de venir avec le brassard, les bottes…” » À sa place, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, avait aussi été envisagé, assure un membre de la Conférence. « La Berryer c’est un endroit de castagne verbale. Si on invite des gens trop plats, aimés de tous, c’est moins excitant », justifie-t-il.

Une « faute morale »

Sauf que tout le monde ne rit pas. « Il y a une urgence viscérale à arrêter cette supercherie, cette espèce de représentation guignolesque de l’avocat par un barreau qui est totalement déconnecté de la réalité de la répression », tonne Romain Ruiz depuis son cabinet de la rue de Milan, dans le 9e arrondissement parisien. Comme illustration de cette légèreté, le trentenaire décrit, atterré, l’assemblée générale qui a ouvert le bâtonnat de Louis Degos, en janvier 2026, à la Mutualité. L’assistance, en robe noire, était invitée à brandir des cartons verts ou rouges, comme dans un jeu télévisé, pour trancher des débats aussi vastes que « Pour un avocat libre ? », « Contre l’autoritarisme ? »…

La guerre civile couve-t-elle chez les robes noires ? « On est plutôt dans “avocats de gauche” contre “barreau de droite en train de se complaire dans l’hypothèse d’une victoire du fascisme l’an prochain” », tance Ruiz, qui fut pourtant l’un des douze jeunes avocats élus secrétaires de la conférence Berryer en 2020. Les cheveux ébouriffés, chemise bleu marine entrouverte sur un t-shirt blanc, le pénaliste, qui affiche crânement le terme d’« avocat engagé » sur le fronton numérique de son cabinet, fustige : « On invite à la Berryer un type qui a notoirement attaqué l’État de droit et les avocats. Le mec de la commission “on ne peut plus rien dire”… sauf qu’on le dit tous les jours sur La Chaîne parlementaire pendant six heures et le soir sur CNews ! »

J’ai pris conscience sur le coup que l’extrême droite était déjà là, dans nos murs. Lucie Simon, avocate

Romain Ruiz est signataire, aux côtés de 21 consœurs et confrères, d’une tribune de protestation contre l’invitation faite à Alloncle – une « faute morale » qui « entache nos robes et notre serment » –, parue dans Le Nouvel Obs la veille de la soirée polémique. Il a aussi fait partie de la petite délégation d’une dizaine d’avocats indignés à l’origine d’un happening surprise, sous les huées du public, en ouverture de la même séance.

« Mettre son corps dans cette salle-là et se faire virer manu militari sous les insultes, y compris des remarques ouvertement racistes à l’égard de consœurs racisées, ça a été une expérience politique décisive », se remémore Lucie Simon, qui était aux côtés de Romain Ruiz ce jour-là. L’avocate, harcelée et menacée de viol et de mort sur les réseaux sociaux en 2022 après avoir défendu le prédicateur islamiste Hassan Iquioussen, poursuit : « J’ai pris conscience sur le coup que l’extrême droite était déjà là, dans nos murs, et que beaucoup de confrères étaient en train, consciemment ou non, de se préparer posément à son élection, de la banaliser en faisant d’elle un interlocuteur comme un autre. »

Face à ce qu’ils considèrent comme une capitulation éthique « au profit d’un pluralisme dévoyé », un collectif mené notamment par Chirinne Ardakani, Arié Alimi et Mohamed Jaite, président du SAF, organise en quelques jours la riposte : la « Contre-Berryer Antifa », avec Fabrice Arfi, figure totémique de Mediapart, en invité d’honneur. La soirée affiche rapidement complet – plus de 200 personnes se verront refuser l’entrée. Mais la réplique de l’establishment judiciaire ne tarde pas : l’Amicale des secrétaires et anciens secrétaires de la Conférence des avocats, présidée par l’ex-bâtonnier Jean Castelain, leur adresse une mise en demeure formelle pour « contrefaçon », « parasitisme » et « atteinte à l’image » de la marque « conférence Berryer », dont l’association revendique la propriété.

« Une minorité de la minorité »

Castelain nous accueille au sixième étage d’un immeuble cossu près des Champs-Élysées, dans une salle de réunion où, jusqu’aux crayons de papier et aux bouteilles d’eau, tout porte le nom du cabinet d’affaires Herald. « Le barreau de Paris se compose de 37 000 membres, relativise l’avocat qui aura 70 ans en décembre. La majorité est engagée dans la vie des affaires [économiques et financières]. Les pénalistes, eux, sont une minorité. Et ceux qui s’agitent parmi eux, une minorité de la minorité. » Il s’indigne de l’appellation « joute oratoire antifa » choisie par le collectif pour sa contre-soirée.

« Cela laisse entendre que la conférence Berryer serait “fa”. Je ne pense pas que Charles Alloncle soit Goebbels ou Himmler. » Les cheveux gris peignés avec soin sur le côté, le hiérarque défend la liberté d’expression de tous, extrême droite et extrême gauche comprises. Se réclamant de la tradition voltairienne, il cite la célèbre formule apocryphe « Je ne suis pas de votre avis, mais je me battrai pour que vous puissiez l’exprimer », attribuée au philosophe des Lumières. Et professe : « C’est précisément parce que l’avocat doit défendre la liberté d’expression qu’il ne saurait s’arroger le droit de déterminer qui mérite ou non d’être entendu. »

Les ténèbres et la robe

Mais la bataille culturelle ne se limite bientôt plus aux salons d’éloquence. Alors que chaque semaine des centaines de milliers de manifestants battent le pavé, des avocats choisissent de défiler à leurs côtés, vêtus de leur robe. Puis tombe un « flash déontologique » diffusé à l’ensemble du barreau de Paris le 21 octobre 2026 : le port de la robe est strictement réservé à l’exercice des fonctions judiciaires dans les prétoires et prohibé dans toute manifestation politique ou revendicative, sous peine de poursuites disciplinaires. Seydi Ba a ainsi fait l’objet d’une demande d’explications formelle après la publication, avant le rappel à l’ordre collectif, d’une photo devenue virale sur les réseaux sociaux – plus de 200 000 vues sur X (ex-Twitter). On l’y voit en robe noire et rabat blanc, lunettes de soleil sur le nez, ajustant son col d’un geste presque cérémonial au milieu de la chaussée parisienne – « Aujourd’hui, c’est les ténèbres. Alors, on les porte en robe », en guise de légende.

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« L’avocat n’est pas un être éthéré, retiré de la société, qui n’existerait qu’entre deux audiences, s’est-il défendu dans un long post, toujours sur X, en réponse au “flash” du bâtonnier. Son rôle est consubstantiellement politique. Les droits qu’il défend le sont. […] Ils se jouent aussi dans la rue, et souvent d’abord dans la rue. » Et d’ironiser, « à l’heure où des confrères sont insultés en audience, où un confrère a été brutalisé […] par des gardes du corps de Jordan Bardella », sur la célérité de ce rappel à l’ordre arrivé « plus vite que beaucoup d’autres prises de position que nous attendons encore ». Le 29 octobre, c’est par le très droitier think tank Institut pour la justice (IPJ) qu’il est à nouveau ciblé. Dans une réclamation adressée au bâtonnier de Paris, sa présidente, Axelle Theillier, met en cause plusieurs de ses tweets, estimant qu’ils « abîment l’image que le grand public a de la profession d’avocat » et contreviennent à la déontologie. Contacté, Seydi Ba, accaparé par le procès du producteur de musique Michel Zecler passé à tabac par des policiers, n’a pas répondu à nos sollicitations.

Sarkozy est toujours avocat. Et pas un signalement de l’Ordre… Romain Ruiz, avocat

La sévérité de l’Ordre paraît d’autant plus partiale aux yeux des avocats concernés qu’elle frapperait de manière sélective. Pour ces pénalistes, la neutralité affichée par les instances ordinales, couplée à l’indifférence du reste de l’avocature, s’apparente à une forme de complaisance tacite envers les logorrhées « décomplexées » de quelques figures droitières du barreau, omniprésentes sur les chaînes d’info en continu et les médias tenus par le milliardaire réactionnaire Vincent Bolloré. « Des avocats tiennent régulièrement des propos choquants, qui pourraient tomber sous le coup de la loi, des mecs comme [Gilles-William] Goldnadel ou [Gilbert] Collard [ex-eurodéputé RN, passé à Reconquête auprès d’Éric Zemmour]. Sarkozy est toujours avocat aussi, s’emporte Romain Ruiz. On parle de personnes multicondamnées, ou poursuivies pour des infractions à caractère sexuel [dans le cas de Collard, visé par une plainte pour viol en 2018, classée sans suite]. Et pas un signalement, pas une communication de l’Ordre… Rien. »

Lucie Simon abonde en soulignant l’absurdité, à ses yeux, de la focalisation de l’Ordre sur le port de la robe en manifestation : « Dans un moment de crise sociale sans précédent où quelques-uns des sujets sont les violences policières, les gamins éborgnés et la répression judiciaire totalement débridée, voilà la seule urgence sur laquelle l’Ordre juge sa parole indispensable. On entend le bruit des bottes… »

Au-dessus des passions politiques

Anthony Bem, avocat d’affaires habitué des plateaux de CNews et dont les vidéos de vulgarisation du droit fidélisent plus de 800 000 abonnés sur TikTok, reçoit dans son cabinet, à deux pas du boulevard Haussmann, avec un carnet de l’Amicale de la police nationale posé devant lui. À ses yeux, la mobilisation bruyante de ses confrères ne serait que des cris d’orfraie, une « instrumentalisation de la robe à des fins idéologiques, comme légitimation de leurs opinions ». Quant au silence de l’Ordre sur la réponse judiciaire au mouvement social en cours, il le justifie en passant la main dans ses cheveux : « Si le barreau s’aventurait à prendre parti, il rentrerait dans le jeu des avocats militants et se politiserait à son tour. »

C’est sans doute l’une des conceptions les plus débattues de la profession : pour beaucoup, l’avocat serait avant tout un technicien du droit, un auxiliaire de justice au-dessus des passions politiques. Il est par ailleurs tenu, au regard des règles de déontologie de la profession fixées par le décret du 30 juin 2023, aux « principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ».

Pourtant, l’actuel bâtonnier Louis Degos semble vouloir lui aussi s’engager dans la bataille des idées. À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, il a missionné Gantzer Agency, fondée par l’ancien conseiller de François Hollande Gaspard Gantzer, pour peser sur le scrutin. Associée à Guillaume Bazaille, ex-conseiller presse de Nicolas Sarkozy, l’officine de communication est chargée de transformer l’Ordre en un puissant think tank, une ambition que Degos affichait explicitement dès son discours de prise de fonction, en décembre 2025. Néanmoins, la profession ne savait rien de l’implication de Gantzer Agency avant qu’un article de L’Informé ne révèle cette collaboration en juillet 2026.

Le piège

Pour plusieurs avocats critiques de la mandature actuelle, la stratégie du bâtonnier consiste à installer une équivalence entre l’extrême gauche et l’extrême droite, renvoyées dos à dos au nom de la défense de l’« arc républicain ». En brandissant un alignement politique au centre, l’Ordre pourrait ainsi prétendre à une position d’équilibre. (Contacté par Revue21 à plusieurs reprises, Louis Degos n’a pas répondu à nos questions.)

« Notre parole d’avocat peut être dévalorisée au nom de considérations idéologiques que l’on porte ou que l’on nous assigne, reconnaît Vincent Brengarth, avocat de l’eurodéputée LFI Rima Hassan dans son procès pour apologie du terrorisme. Mais ne nous trompons pas de combat, la défense des libertés publiques est l’affaire de tous. » Romain Ruiz ne pense pas devoir choisir entre « être un expert juridique et un militant ». Le coprésident de l’Adap, Romain Boulet, s’enorgueillit de ce que ni les juges ni ses clients ne puissent deviner ses convictions, mais craint que le piège se referme : « Les atteintes aux libertés viennent d’un exécutif tenu par le centre et la droite. Dès que nous les dénonçons, nous sommes assimilés à la gauche, s’agace-t-il. Comme si la défense des principes fondamentaux était devenue une valeur progressiste ! » Toute la question vient alors de savoir si c’est en tant que citoyen ou en tant qu’avocat, ou les deux tout à la fois, que Vincent Brengarth dénonce « un État en roue libre qui arrive au point de mutiler sa propre jeunesse avec des tirs de LBD ».

L’Ordre essaie de gérer les tensions par une modération qui confine à de la complaisance. Christian Saint-Palais, ancien président de l’Association des avocats pénalistes

Pour Romain Boulet, il est grand temps de s’alarmer, après des années de lente érosion des droits fondamentaux : « Depuis 2015, doucement, mais sûrement, les libertés publiques ont été reniées et les contre-pouvoirs affaiblis. Le citoyen n’a pas l’impression d’être menacé, mais toutes les lois sur la criminalité organisée, les lois antiterroristes, les lois narcotrafic, peuvent lui être appliquées. Tout est déjà en place pour un régime autoritaire. » En 2021, Arié Alimi – alors avocat de Jean-Luc Mélenchon – alertait déjà sur Le Coup d’état d’urgence, titre d’un livre publié au Seuil et consacré aux « réductions de libertés » entérinées par les politiques sécuritaires des années Macron, des confinements durant la pandémie de covid aux assignations à résidence prononcées contre des Gilets jaunes.

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Boulevard Saint-Germain, Christian Saint-Palais, ancien président de l’Adap, est assis devant une bibliothèque où s’aligne, édition après édition, le Code pénal. L’éminent pénaliste sexagénaire, souvent appelé sur les plateaux télé pour incarner une forme de froide sagesse judiciaire, balaie sans détour tout impératif de neutralité, lui qui avait appelé à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour de 2022. « L’Ordre essaie de gérer les tensions par une conciliation excessive et une modération qui confine à de la complaisance pour des idées qui devraient pourtant être combattues, déplore-t-il. Le respect d’autrui, absolument. Le silence complaisant, jamais. »

Pragmatisme de corps

En 2024 déjà, alors que le RN arrivait en tête au premier tour des législatives anticipées, l’union de la gauche du Nouveau Front populaire sur les talons, le barreau dénonçait dans un communiqué de vagues menaces guettant l’État de droit. « Les institutions sont réticentes à dire frontalement d’où viennent les attaques, constate Alice Oriol, élue au conseil de l’Ordre de Paris. Au SAF, nous pensons que l’Ordre doit être bien plus ferme et clair : ces menaces viennent de l’extrême droite. »

Joignable depuis un train qu’il a failli rater, débitant ses phrases à toute vitesse, un très médiatique avocat rapporte une confidence que lui aurait glissée l’un des représentants du bâtonnier. « On m’a dit clairement : “Le jour où Marine Le Pen l’emporte, nous travaillerons avec son gouvernement. On n’est même pas sûrs de faire une déclaration particulière si elle est élue.” » Un pragmatisme de corps qui révolte la frange engagée du barreau, dénonçant tour à tour la docilité d’une « avocature bourgeoise » prête à se plier à n’importe quel pouvoir « pourvu que les affaires continuent ».

Le barreau de Paris avait exclu nos confrères juifs de ses listes. Il y a une tradition qui ne nous rassure pas. Raphaël Kempf, avocat

« Si l’extrême droite devait arriver au pouvoir, nous, avocats, ferions potentiellement partie des premiers ciblés, des ennemis désignés », souligne Vincent Brengarth, sans cesser de faire tourner son stylo entre ses doigts. Pour Raphaël Kempf, associé de Romain Ruiz et élu au conseil de l’Ordre, l’histoire du barreau a tout d’un avertissement très « chapoutien », en référence à l’historien qui guette les similarités entre les années 1930 et notre époque. Sous Vichy, rappelle l’avocat, « avant que ce soit demandé par les Allemands, le barreau de Paris avait exclu nos confrères juifs de ses listes. Il y a une tradition qui ne nous rassure pas ».

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Un précédent qui rappelle un épisode beaucoup plus récent lorsque, dans un hors-série publié fin janvier 2025, le média d’extrême droite Frontières désignait avec leurs noms, leurs prénoms et leurs villes d’exercice une soixantaine d’avocats « coupables » de l’« invasion migratoire ». Leurs photos avaient, elles, été diffusées en parallèle sur le compte X du magazine. En juin 2026, Erik Tegnér, président fondateur de la publication, a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende pour avoir sciemment exposé ces défenseurs à la vindicte et à la haine.

De quoi renforcer un « besoin instinctif de solidarité », veut croire Vincent Brengarth. Face à ce qu’ils considèrent comme une défaillance des structures ordinales – « un bataillon d’autruches », ironise Romain Ruiz –, la riposte s’organise ailleurs. Au sein de collectifs d’avocats, de legal teams, mais aussi d’organisations pluridisciplinaires qui rassemblent juges, policiers, avocats. L’idée d’un « barreau du désordre », d’un « contre-barreau » capable de faire bloc si les institutions venaient à faiblir en séduit aussi plus d’un. Des balbutiements dont l’ancien bâtonnier Jean Castelain peine à saisir le sens : « Je suis attaché aux résultats. On secoue l’Ordre, on flanque le bazar. So what ? On met quoi à la place ? »

Lucie Simon, elle, ramène le débat à une question de responsabilité collective : « La question fondamentale qui va se poser à chacun d’entre nous dans les prochains mois, c’est de savoir où nous étions quand les libertés publiques s’effondraient. » Prédiction alarmiste ou lucide, les avocats en débattront, loin des prétoires.