Le mythe cathare, citadelle assiégée

Remettons-nous dans le contexte des cathares, ces rebelles du Moyen Âge…

Bibliographie

• « 1966 : les Cathares reviennent », émission L’Histoire en direct, Emmanuel Laurentin, France Culture, intialement diffusée le 7 juin 1999.

• L’Invention du Pays cathare. Essai sur la constitution d’un territoire imaginé, Marie-Carmen Garcia et William Genieys, L’Harmattan, 2005.

• « Qui étaient les cathares ? Leur histoire, leurs idées, leur sagesse », Octave Larmagnac-Matheron, Philosophie Magazine, juin 2024.

• « Hérésies partout, cathares nulle part », Stéphane Thépot, Le Club de Mediapart, 12 janvier 2025.

• « Les boutiques cathares des sites patrimoniaux de l’Aude », Patrick Fraysse, Belphégor, 2024.

• Les Cathares, ennemis de l’intérieur, Arnaud Fossier, La Fabrique éditions, 2025.

• « Un chagrin d’historien », Patrick Boucheron, Le Matin des Corbières no 3, janvier 2026.

• Les articles de Léo Couffin dans L’Indépendant consacrés à la polémique des « forteresses royales » en 2025 et 2026.

Toutes les citations, à l’exception de celles indiquées ci-dessous, sont tirées d’entretiens réalisés par les auteurs.

• Les ouvrages offerts par la mairie de Carcassonne sont les deux tomes de L’Épopée cathare de Michel Roquebert (Privat, édition de 2001).

• Les propos du bourgeois sont tirés de l’acte d’inquisition du procès pour hérésie de Raymond de Baffignac, le 25 janvier 1286, reproduits par Julien Théry dans « Cléricalisme et hérésie des bons hommes : l’exemple d’Albi et de l’Albigeois », Cahiers de Fanjeaux, 2003.

• La phrase associant les cathares à une vénération des anus félins est attribuée par les historiens à Alain de Lille, théologien français de la fin du XIIe siècle.

• Les dialogues des festivaliers sont librement adaptés des témoignages recueillis par Jean-Louis Saux dans « Sur les pentes de Montségur », article publié par Le Monde le 26 juin 1973 et dont un extrait est reproduit sur cette même page. Y figurent également l’article de Libération « La grande fête occitane à Montségur » et celui de Lutte occitane « L’affirmation d’un peuple ».

• Les paroles de la chanson de Martí Montsegur! (1972) sont traduites en français depuis l’occitan.

• Les paroles de Francis Cabrel sont extraites de sa chanson Les Chevaliers cathares (1983).

• Les propos de l’évêque de Pamiers ainsi que ceux d’Éric Delmas sont rapportés par l’Agence France-Presse dans une dépêche du 16 octobre 2016.

• La plaisanterie de Patrick Boucheron sur les historiens qui gâchent toujours la fête est tirée d’une tribune publiée le 9 octobre 2025 dans Libération.