Bande dessinée  |  ImaginairesPouvoirs

Le mythe cathare, citadelle assiégée

Écrit par Guillaume Gendron Illustré par Thomas Daquin
4 septembre 2026
dessin de chevaliers cathares avec Francis Cabrel et un ordinateur
Proto-hippies en robe de bure, zadistes avant l’heure, martyrs du Midi rouge torturés par l’Inquisition… Les cathares n’ont cessé d’irriguer les imaginaires politiques, des élucubrations ésotériques aux rêves régionalistes jusqu’à leur récente réappropriation par la gauche radicale hyperconnectée. Ces derniers mois, les hérétiques les plus célèbres du Moyen Âge se sont trouvés à nouveau au cœur de la polémique : pour être inscrits par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité, « leurs » châteaux ont dû abandonner l’étiquette cathare. Récit en BD d’une histoire déconstruite.
planche de BD sur les cathares
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planche de BD sur les cathares
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Remettons-nous dans le contexte des cathares, ces rebelles du Moyen Âge…

planche de BD sur les cathares
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Bibliographie

« 1966 : les Cathares reviennent », émission L’Histoire en direct, Emmanuel Laurentin, France Culture, intialement diffusée le 7 juin 1999.

L’Invention du Pays cathare. Essai sur la constitution d’un territoire imaginé, Marie-Carmen Garcia et William Genieys, L’Harmattan, 2005.

« Qui étaient les cathares ? Leur histoire, leurs idées, leur sagesse », Octave Larmagnac-Matheron, Philosophie Magazine, juin 2024.

« Hérésies partout, cathares nulle part », Stéphane Thépot, Le Club de Mediapart, 12 janvier 2025.

« Les boutiques cathares des sites patrimoniaux de l’Aude », Patrick Fraysse, Belphégor, 2024.

Les Cathares, ennemis de l’intérieur, Arnaud Fossier, La Fabrique éditions, 2025.

• « Un chagrin d’historien », Patrick Boucheron, Le Matin des Corbières no 3, janvier 2026.

• Les articles de Léo Couffin dans L’Indépendant consacrés à la polémique des « forteresses royales » en 2025 et 2026.

Toutes les citations, à l’exception de celles indiquées ci-dessous, sont tirées d’entretiens réalisés par les auteurs.

• Les ouvrages offerts par la mairie de Carcassonne sont les deux tomes de L’Épopée cathare de Michel Roquebert (Privat, édition de 2001).

• Les propos du bourgeois sont tirés de l’acte d’inquisition du procès pour hérésie de Raymond de Baffignac, le 25 janvier 1286, reproduits par Julien Théry dans « Cléricalisme et hérésie des bons hommes : l’exemple d’Albi et de l’Albigeois », Cahiers de Fanjeaux, 2003.

• La phrase associant les cathares à une vénération des anus félins est attribuée par les historiens à Alain de Lille, théologien français de la fin du XIIe siècle.

• Les dialogues des festivaliers sont librement adaptés des témoignages recueillis par Jean-Louis Saux dans « Sur les pentes de Montségur », article publié par Le Monde le 26 juin 1973 et dont un extrait est reproduit sur cette même page. Y figurent également l’article de Libération « La grande fête occitane à Montségur » et celui de Lutte occitane « L’affirmation d’un peuple ».

• Les paroles de la chanson de Martí Montsegur! (1972) sont traduites en français depuis l’occitan.

• Les paroles de Francis Cabrel sont extraites de sa chanson Les Chevaliers cathares (1983).

• Les propos de l’évêque de Pamiers ainsi que ceux d’Éric Delmas sont rapportés par l’Agence France-Presse dans une dépêche du 16 octobre 2016.

• La plaisanterie de Patrick Boucheron sur les historiens qui gâchent toujours la fête est tirée d’une tribune publiée le 9 octobre 2025 dans Libération.

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